У двох селах на Одещині встановлять карантинні блокпости

У селах Криничне та Дмитрівка Болградського району Одещини встановлять карантинні контрольно-пропускні пункти у зв'язку зі збільшенням кількості хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Болградська районна державна адміністрація.

"У зв’язку зі збільшенням хворих на коронавірус у Болградському районі 5 червня 2020 року комісією Одеської ОДА проведено перевірку медичних закладів району та ознайомлення з епідеміологічною ситуацією населених пунктів Дмитрівка та Криничне... На виконання подання головного державного санітарного лікаря Одеської області від 05.06.2020 № 04/1350 «Про встановлення обмежувальних протиепідемічних заходів» сільським головам населених пунктів Дмитрівка та Криничне доручено з 09 червня визначити місця дислокації двох контрольно-пропускних пунктів (карантинних постів), запровадити особливий режим в’їзду та виїзду у села та організувати їх роботу, а також забезпечити їх засобами індивідуального захисту, гарячим харчуванням тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що на період введення особливого режиму через ці населені пункти заборонено проведення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньо обласному сполученні, а також проведення релігійних заходів та діяльність закладів харчування.

Планується запровадити ведення обліку осіб, які в’їжджають на територію сіл Дмитрівка та Криничне Болградського району та здійснити заходи щодо забезпечення їх самоізоляції, а також забезпечити здійснення температурного скринінгу водіїв, пасажирів та громадян, які перетинають контрольно-пропускні пункти.

Станом на 8 червня в Болградському районі зареєстровано 34 випадки захворювання на СОVID-19, у зв’язку з цим прийнято рішення заборонити у районі діяльність закладів культури, здійснення міжобласних пасажирських перевезень автомобільним транспортом, шлях проходження яких пролягає через територію Болградського району, роботу закладів загальної середньої освіти, які здійснюють підготовку пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Після поліпшення епідеміологічної ситуації у цих населених пунктах карантинні заходи буде послаблено.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок, 8 червня, в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадків COVID-19. З них - 1964 дитини, 5101 медпрацівник. Померло 797 осіб, одужало - 12195, хворіє на COVID-19 - 14470.

За минулу добу в Україні на коронавірус загалом захворіло 463 особи. З них - 32 дитини та 51 медпрацівник.