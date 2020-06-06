За добу коронавірус підтвердили ще у 83 киян, двоє померли

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Останніми днями кількість хворих на коронавірус у столиці збільшується. За минулу добу захворювання лабораторно підтвердили ще в 83 людей. 11 з них – медики. Двоє людей за минулу добу померли. Усього за період пандемії 75 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 3375 підтверджених випадків захворювання на COVID-19», - цитує пресслужба київського міського голову Віталія Кличко.

Серед тих, у кого хворобу підтвердили минулої доби: 41 жінка віком від 19 до 79 рокiв та дівчинка, якій 10 років. А також 38 чоловіків від 18 до 82 рокiв. І троє хлопчиків віком 8, 10 та 13 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом‘янському районі – 19, Деснянському – 17, в Дарницькому і Дніпровському – по 10 випадків.

«До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Це – чи не найбільша кількість госпіталізованих за одну добу за весь період пандемії. Загалом у лікарнях із діагнозом коронавірус сьогодні лікуються 205 пацієнтів, у тому числі 5 дітей. 35 хворих – у важкому стані. Троє – під апаратами ШВЛ. Ще 67 людей перебувають у стаціонарах із підозрою на коронавірус. Серед них 8 дітей», – додав мер Києва.

Одужали за минулу добу 12 мешканців столиці. Загалом коронавірус подолали 888 киян.

За даними МОЗ, в Україні станом на ранок 6 червня лабораторно підтверджено 26 514 випадків COVID-19, з них за останню добу - 550. Одужали 11 812 осіб, померли - 777.