На Буковині за добу виявили 31 випадок COVID-19, загалом – понад 3700

У Чернівецькій області протягом 8 червня зафіксували 31 новий випадок інфікування коронавірусом.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"На Буковині сьогодні, 8 червня, офіційно підтверджено ще 31 випадок зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 282 зразки", - написав очільник області.

Водночас, за його словами, сьогодні від COVID-19 одужали 17 мешканців області - тести двічі показали негативний результат.

Таким чином, загальна кількість інфікованих у Чернівецькій області від першого встановленого випадку становить 3729 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 8 червня в Україні лабораторно підтвердили 27 462 випадки COVID-19, у тому числі 797 летальних. Одужали 12 195 осіб.