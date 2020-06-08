На Буковині вперше за тривалий час немає пацієнтів, підключених до апарату ШВЛ

У Чернівецькій області вперше за тривалий час немає жодного пацієнта, який підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"У медичних закладах станом на 8 червня лікують 44 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімаціях – 31, на апаратах штучної вентиляції легень – 0", - йдеться у повідомленні.

Загалом у лікарнях області станом на 8 червня перебувають 448 осіб. З них у 160 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.

За минулу добу до лікарень госпіталізували 13 осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 7 червня, у Чернівецькій області виявлено 59 нових випадків інфікування коронавірусом, 9 буковинців одужали від COVID-19.

Станом на ранок 8 червня в Україні лабораторно підтвердили 27 462 випадки COVID-19. З них 797 осіб померли, а 12 195 - одужали.