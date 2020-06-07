Степанов прокоментував "вимоги" дитсадків до батьків у разі виявлення COVID-19

Батьки не повинні закуповувати засоби захисту для дітей в дитячі садочки, бо це має робити адміністрація закладу.

Про це на брифінгу 7 червня поінформував міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо закупівлі антисептиків, щодо закупівлі масок та решти речей, які використовуються в дитячих садочках у зв'язку з рекомендаціями МОЗ та карантинними обмеженнями, які існують, то це повинна робити виключно адміністрація закладу, виключно власники цього заклади. Ніде не передбачено, що батьки це повинні закуповувати", - сказав Степанов.

Він зазначив, що вимагання довідок та певних листів у дитсадках від батьків про те, що вони не матимуть претензій у разі зараження їх дитини коронавірусом, є самодіяльністю керівництва дитячого садочка, що не передбачена жодним нормативним документом в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що відповідальність за дотримання протиепідемічних заходів у дитсадках лежить на місцевій владі та власниках, якщо заклади приватні, контроль здійснює Держпродспоживслужба.

Станом на 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 999 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 485 нових випадків.