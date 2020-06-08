Кожна область сама визначатиме, чи готова до відкриття баз відпочинку - Степанов

Кожна область самостійно визначатиме, чи дозволяють епідпоказники переходити до наступного етапу послаблення карантину та чи можна відкривати бази відпочинку.

Про це під час онлайн-брифінгу поінформував міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Згідно з нашим планом виходу з карантину, наступний етап починається з 10 червня. Цей етап передбачає, в тому числі, початок функціонування баз відпочинку. Всі ці бази відпочинку можуть працювати з дотриманням правил, які встановлюються МОЗ”, - зазначив Степанов, додавши, що з цими правилами можна ознайомитися на сайті міністерства.

Він наголосив, що рішення про перехід до наступного етапу послаблення карантину та відкриття чи не відкриття баз відпочинку кожна область ухвалюватиме індивідуально.

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“В нас діє адаптивний карантин, якщо є можливість переходу на наступний етап, той, де передбачено відкриття баз відпочинку, то в такому випадку вони починають працювати”, - пояснив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 8 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадки COVID-19, з них за останню добу - 463. Одужали 12 195 осіб, померли - 797.