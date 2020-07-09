На Буковині від COVID-19 за добу одужали 83 особи

Кількість випадків інфікування коронавірусом у Чернівецькій області сягнула від початку епідемії 5074, за минулу добу одужали 83 пацієнти.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5074», - написав він.

Водночас очільник регіону відзначив, що за добу кількість мешканців області, які здолали коронавірус, знову суттєво перевищила число нових випадків.

«87 буковинців одужали, тоді як COVID-19 діагностували у 23 людей. Усього лабораторний центр опрацював 333 зразки», - уточнив Осачук.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 8 липня кількість випадків COVID-19 в Україні становить 50 414, у тому числі 1306 летальних, 23 119 пацієнтів одужали.