На Буковині - рекордно низька кількість госпіталізованих за добу
Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.
"Минулої доби до лікарень Буковини через коронавірус госпіталізували 9 осіб. Це найменший показник за останні два місяці. Протягом травня та червня це число не опускалося нижче 10", - йдеться у повідомленні.
В ОДА зазначили, що у лікарнях області станом на 30 червня перебувають 503 людей. Із них у 200 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.
"У медичних закладах станом на 30 червня лікують 46 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімаціях – 34, на апаратах штучної вентиляції легень – 1", - додали в Чернівецькій ОДА.
Водночас за минулу добу летальних випадків від COVID-19 у Чернівецькій області не зафіксували.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 червня в Україні лабораторно підтверджені 44 334 випадки COVID-19, за добу — 706 нових випадків.
У Чернівецькій області зафіксували 4801 випадок інфікування COVID-19. Із них 1900 осіб одужали, а 183 пацієнти померли.