На Буковині - рекордно низька кількість госпіталізованих за добу

У Чернівецькій області за минулу добу госпіталізували до лікарень 9 пацієнтів із підозрою на COVID-19. Це найменша кількість госпіталізованих за останні два місяці.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"Минулої доби до лікарень Буковини через коронавірус госпіталізували 9 осіб. Це найменший показник за останні два місяці. Протягом травня та червня це число не опускалося нижче 10", - йдеться у повідомленні.

В ОДА зазначили, що у лікарнях області станом на 30 червня перебувають 503 людей. Із них у 200 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.

"У медичних закладах станом на 30 червня лікують 46 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімаціях – 34, на апаратах штучної вентиляції легень – 1", - додали в Чернівецькій ОДА.

Водночас за минулу добу летальних випадків від COVID-19 у Чернівецькій області не зафіксували.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 червня в Україні лабораторно підтверджені 44 334 випадки COVID-19, за добу — 706 нових випадків.

У Чернівецькій області зафіксували 4801 випадок інфікування COVID-19. Із них 1900 осіб одужали, а 183 пацієнти померли.