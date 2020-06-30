На Київщині за добу підтвердили 39 нових випадків COVID-19

У Київській області підтверджено 2585 випадків захворювання на COVID-19, за добу - 39.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області на 10:00 30 червня підтверджено 2585 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 217 дітей та 471 медпрацівник (за весь період). Нових випадків за останню добу – 39", - йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки:

– в Обухівському р-ні – 282 (м. Обухів – 141, смт Козин – 28, м. Українка - 41, с. Нещерів – 11, с. Таценки – 8, с. Романків - 7, с. Красне-1 – 8, с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 3, с. Красна Слобідка – 5, с. Германівка – 4, с. Матяшівка – 8, с. Перше Травня - 1, с. Халеп’я -1, с. Трипілля – 2, с. Жуківці – 3, с. Гусачівка – 1, с. Старі Безрадичі - 1, с. Витачів – 1, с. Перегонівка - 1, с. Степок – 1, с. Дерев‘яна – 2, с. Копачів – 1, с. Долина – 1);

– у Києво-Святошинському р-ні – 570 (м. Вишневе – 211, с. С. Борщагівка – 77, с. Крюковщина – 44, м. Боярка – 33, с. П. Борщагівка – 49, с. Лісники – 6, с. Гатне – 12, с. Святопетрівське – 26 с. Новосілки – 2, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 8, с. Шпитьки – 6, с. Тарасівка - 28, с. Чайки – 11, с. Нове – 5, с. Кременище – 1, с. Горенка – 4, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 4, с. Ходосівка – 3, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 3, с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 8, с. Мироцьке – 5, с. Хотів – 5, с. Лука – 2; с. Музичі – 1, с. Лісне -1, с. Чабани – 3);

– у Баришівському р-ні – 71 ( с. Недра - 1; с. Дернівка – 1; с. Лукаші – 16; с. Леляки – 17, с. Селище – 1, с. Бзів – 1, с. Семенівка – 9, с. Перемога – 1, с. Волошинівка – 1; с. Паришків – 1, с. Яблуневе – 2, с. Садове – 5, с. Пасічна – 1, с. Борщів - 1, с. Веселинівка – 7, с. Корніївка – 1, с. Лехнівка –5);

– у Білоцерківському р-ні – 26 (с. Іванівка - 1, с. Шкарівка – 1, с. с. Чупира – 1, с. Макіївка – 1, с. Черкас – 1, с. Мала Антонівка – 1, с. Одноріг – 1, с. М. Вільшанка - 1, с. Фурси - 12, м. Узин – 6);

– у Бориспільському р-ні – 115 (с. Гора – 7, с. Гнідин – 22, с. Вороньків – 5, с. Проліски – 6, с. Ревне – 6, с. Старе – 4, с. Головурів – 1, с. Лебедин – 1, с. Кийлів – 1, с. Мирне – 1, с. Сулимівка – 2, с. Петропавлівське – 2, с. Вишеньки –16, с. Городище – 2, с. Дударків – 12, с. Щасливе – 4, с. В.Олександрівка – 1; с. М.Олександрівка – 2; с. Перемога – 1; с. Іванків – 1; с. Кучаків – 6, с. Синьківка - 1,с. Мартусівка – 2, с. Глибоке – 5, с. Чубинське - 2, с. Займище – 1, с. Рогозів - 1);

– у Броварському р-ні – 97 (10 – с. Требухів, 16 – Велика Димерка, 25 – с. Зазим’я, с. Княжичі - 7, 4 – смт Калита, 2 - с. Погреби, с. Гоголів - 6, 2 – с. Бобрик, 5 - с. Мокрець; 3 – c. Заворичі, 3 – с. Шевченкове, с. Залісся - 1; с. Літки –1, с. Літочки -1, с. Семиполки – 1, с. Рожівка – 2; с.Плоске – 1, с. Рудне – 1, с. Борщів – 1, с. Головурів – 1, с. Богданівка – 1, с. Красилівка – 3);

– у Бородянському р-ні – 39 ( смт Немішаєво – 4; с. Озірщина – 1, смт Клавдієво – 1; с. Загальці – 3; с. Здвижівка – 3; с. Вабля -1; с. Луб’янка –2; с. Козинці – 2, с. Пісківка – 2; с. Мигалки – 1; С. Нове Залісся -3; с. Майданівка – 1, с.Мироцьке -1, с. Шибене – 2, с. Небрат – 1, с. Микуличи – 3, с. Берестянка – 1, с. Мирча – 1, с. Язвинка – 2, с. Дружня – 1, с. Бабинці - 3);

– у Васильківському р-ні – 72 (с. Рославичі – 3; с. Іванковичі – 1; смт Глеваха – 16; с. Погреби - 2; с. Данилівка - 4; с. М. Салтанівка – 2; с. Безп’ятне - 4; с. Крушинка – 1, c. Кожухівка – 3; с. Ксаверівка – 3, с. Ковалівка – 4; с. Варовичі – 1; с. Зайців –1; с. Мархалівка - 3; с. Зелений Бір – 3; с. Саливінки – 2, смт Гребінки – 1, смт Калинівка – 2, с. Плесецьке – 2, с. Лубянка – 1, с. Застугна – 1, смт. Васильків - 1, с. Лосятин – 1, с. Здорівка – 10);

– у Вишгородському р-ні – 48 (с. Нові Петрівці - 7, с. Старі Петрівці – 5, с. Тарасівщина – 1; с. В. Дубечня - 1; с. Н.Дубечня – 1, с. Казаровичі - 3, с. Синяк – 1, смт Димер – 5; с. Гаврилівка – 3, с. Демидів - 1; с. Лютіж – 2; с. Лебедівка – 1; с. Катюжанка – 3; с. Воропаїв – 4, с. Пірново - 4; с. В.Крупіль – 1, с. Абрамівка – 1, с. Новосілки - 4);

– в Іванківському районі – 10 (с. Тетерівське -1; с. Блідча – 1; с. Леонівка – 1, с. Коленцівське – 1, с. Обуховичі – 1, с. Рудня Тальська - 1; с. Мусійки – 1; с. Феневичі - 1, с. Зимовище – 1, с. Дитятки – 1);

– у Макарівському р-ні – 22 (с. Мостище - 2; с. Березівка - 3; с. Лишня - 1; с. Фасова - 1; с. Гавронщина -1; с. Вільне -1, с.Бишів – 4; с.Почепин - 1; с.Мотижин – 2; с. Пашківка – 1, с. Литівка – 2, с. Наливайківка – 2, с.Садки-Строївка -1);

– у Миронівському р-ні – 34 (с. Маслівка - 2; с. Зеленьки - 4; с. Карапиші - 27; с. Олександрівка - 1);

– у Кагарлицькому р-ні – 39 (с. Слобода – 13; с. Зелений Яр – 5; , с. Липовець –1, с. Новосілки - 6; с. Юшки – 6; с. Горохове –2; с. Панікарча – 1, с. Гребені - 1; с. Черняхів –1; с. Бурти - 1, с. Шубівка – 1);

– у Переяслав-Хмельницькому р-ні – 13 ( с. Пристроми - 3; с. Стовп’яги - 1; с. Циблі - 2; с. В. Каратуль -1; с. Ульянівка – 2, с Дівички – 2; с. Гайшин - 1, с. Виповзки – 1);

– у Поліському р-ні – 2 ( 1 - с. Стещино, 1 – с. Максимовичі);

– у Рокитнянському р-ні – 12 ( 2 – с. Запруддя, 4 – с. Синява, 1- с. Троїцьке, 2 - с. Ольшаниця, с. Острів – 1, с. Телешівка - 1, с. Нова Маківка – 1);

– у Ставищенському р-ні – 11 (с. Гейсиха – 8, с. Розкішна – 2, с. Кривець – 1);

– у Таращанському р-ні – 2 (с. Лука -1, с. Ріжки -1);

– у Згурівському р-ні – 8 (с. Стара Оржиця – 1; с. Мала Березанка -1; с. Черевки -1, с. Великий Крупіль -1, с. Нова Олександрівка - 1, с. Усівка – 2, с. Жуківка - 1,);

– у Богуславському р-ні – 10 (3 – с. Івки, 1 – с. Дибинці, с. Ісайки – 1, 3 - с. Щербашинці, с. Михайлівка - 1, с. Москаленки - 1);

– у Фастівському р-ні – 13 (с.Червоне - 2, с. Мотовилівка - 3, с. В. Мотовилівка – 1, смт Борова – 4, с. Триліси – 1, с. Велика Снітинка - 1, с. Мала Снітинка -1);

– у Сквирському р-ні – 3 (с. Самгород – 2, с. Великополовецьке – 1);

– у Тетіївському р-ні – 12 (с. Черепин – 1; с. Стадниця – 1, с. Михайлівка – 2, с. П‘ятигори – 4, с. Теліженці – 1, с. Степове – 1, с. Денихівка – 2);

– у Володарському р-ні – 1 (с. Рогізна);

– у Яготинському р-ні – 5 (с. Панфіли – 2, с. Воронівщина – 1, с. Черняхівка – 1, с. Засупоївка – 1);

У м. Біла Церква – 144; смт Баришівка – 9; м. Бровари – 92; м. Бориспіль – 88; смт Бородянка – 27; м. Буча – 59; м. Березань - 32; м. Васильків – 42; смт Володарка – 6; м. Вишгород – 39; м. Ірпінь – 132; м. Макарів - 5; м. Фастів – 51; м. Миронівка – 7; смт Ворзель – 10; смт Гостомель – 21;

смт Коцюбинське – 53; смт Ставище – 8; м. Кагарлик – 44; м. Ржищів –4; м. Переяслав - 23; смт Рокитне – 21; м. Богуслав – 6; м. Яготин – 98; смт Згурівка – 3; м. Тетіїв – 31; м. Славутич -2; м. Сквира – 3; смт Іванків – 8.

З них на стаціонарному лікуванні – 288, на самоізоляції – 2297.

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Одужали 1332 особи (у т.ч. 114 дітей). За час пандемії померли 50 осіб.

За період з 14 березня всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 5953 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 39 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 9741 контактною особою.

Як повідомлялося, станом на 30 червня в Україні лабораторно підтверджені 44 334 випадки COVID-19, за добу — 706 нових випадків.