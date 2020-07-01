Чернівці послаблюють карантин - у транспорт пускатимуть усіх

У Чернівцях міська комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення послабити карантинні обмеження. З другого липня у громадський транспорт пускатимуть усіх громадян, а не лише за спецпроїзними чи довідками з роботи.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької міської ради.

"На період роботи транспорту в режимі спеціальних перевезень при наявності вільних сидячих місць у Чернівцях з 2 липня дозволено з 10.00 години до 22.00 години проїзд іншим категоріям громадян за умов дотримання протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у години-пік, до 10-ї ранку, громадський транспорт курсуватиме у режимі спецперевезень. Таке рішення прийняли 1 липня на засіданні міської комісії питань ТЕБ та НС.

"До салону транспортного засобу громадян впускатимуть лише за наявності захисної маски та без ознак ГРВІ. Перевезення пасажирів в умовах карантину здійснюється в межах кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на транспортний засіб", - додали у міській раді.

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Пільги на оплату проїзду у режимі спецперевезень не діють. Через відновлення внутрішньообласного сполучення Чернівецька міська рада припинила довезення медиків за кошти міського бюджету.

Крім того, міський голова Чернівців звернувся до голови ОДА Сергія Осачука з проханням відновити залізничне сполучення з містом за умов дотримання протиепідемічних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, у Чернівецькій області з 1 липня відновили внутрішньообласне автобусне сполучення, відкрили ресторани, спортзали та дитячі майданчики.

Станом на середу, 1 липня, в Україні лабораторно підтверджені 44 998 випадків COVID-19, за добу — 664 нових випадки.

У Чернівецькій області зафіксували 4850 випадків COVID-19. Із них 1916 пацієнтів одужали, а 183 людини померли.