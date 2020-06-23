Пляжний сезон в Одесі: з дотриманням дистанції та під контролем правоохоронців

Тисячі одеситів і гостей міста купаються в морі й засмагають на пляжах. На найбільших із них шезлонги й столики у кафе розміщені з дотриманням 1,5-метрової дистанції.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради Віктор Кузнєцов.

"На найбільших пляжах міста вдалося домогтися від орендарів розміщення шезлонгів на пляжах і столиків у кафе з дотриманням 1,5-метрової дистанції, витіснено так званих стихійних торговців, які часто ігнорували санітарно-епідеміологічні вимоги", – розповів Кузнєцов.

Однак, за його словами, деякі серйозні проблеми, наприклад, прибирання з акваторії пляжу аварійного танкера Delfi, обласна влада досі не розв'язала. Тому мерії довелося виділити кошти і встановити пост охорони напівзатонулого судна.

"Півтора десятка працівників рятувально-водолазної служби та департаменту муніципальної безпеки, яких забезпечено човном та службовим автомобілем, цілодобово несуть вахту, щоб не допустити смертельного інциденту під час спроби якогось відпочивальника потрапити на борт заіржавілого танкера, звідки час від часу витікають у море нафтопродукти", – акцентував Кузнєцов.

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Одній із таких спроб нетверезого відчайдуха потрапити на аварійне судно, за словами посадовця, вдалося запобігти: його затримали, всупереч спротиву, й передали співробітникам Приморського відділу поліції міста, які відкрили кримінальне провадження.

Директор департаменту наголосив, що понад 200 співробітників Муніципальної варти, зокрема групи швидкого реагування на скутерах, патрулюють узбережжя Чорного моря. Разом із ними несуть службу в пляжно-рекреаційній зоні Одеси морські рятувальники, що тісно взаємодіють з адміністраціями пляжів та медиками Держпродспоживслужби, підрозділами Патрульної і Туристичної поліції, Нацгвардії та ДСНС.

Уже під час нинішнього курортного сезону своєчасно надано допомогу на воді та в пляжній зоні 57 відпочивальникам, у яких виникли різні проблеми, зокрема зі здоров'ям.

За словами заступника керівника ГУНП в області Сергія Махотіна, одеські правоохоронці вважають основним завданням – "контроль за дотримання карантинних вимог та профілактику правопорушень, виходячи з того, що урядом запроваджено обмеження на проведення культурно-розважальних заходів, зокрема в пляжних ресторанах і кафе".

А стосовно тих, хто свідомо ігнорує карантинні заходи, поліцейські складають адмінпротоколи за ознаками статті 44-3 КУпАП. Низку протоколів, за словами Махотіна, поліція вже передала на розгляд судів, що може коштувати правопорушникам від 17 тисяч гривень штрафу до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 17 червня на нараді в Одеській ОДА за участю представників АМПУ та власника танкера Delfi голова ОДА Максим Куций нагадав, що розпочався туристичний сезон і запропонував прибрати затонулий танкер з міського пляжу до 25 червня. У разі зриву терміну до ліквідаційних робіт мають взятися фахівці Одеського філіалу Адміністрації морських портів України.

Голова ОДА вважає, що "АМПУ має необхідні повноваження для цього і має взяти на себе відповідальність за підняття судна, причому розв’язати це питання у найкоротший термін".