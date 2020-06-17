Уряд залишив у силі до 31 липня всі “карантинні” заборони

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо подовження дії адаптивного карантину до 31 липня із посиленням протиепідемічних заходів, якщо цього вимагатиме ситуація, а також зафіксував ті заборони, які діятимуть.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Facebook.

"На подовжений період карантину чітко зафіксуємо заборони, які працювали від початку: користуватися громадським транспортом і перебувати в громадських приміщеннях потрібно виключно у масках чи респіраторах. Перевезення у громадському транспорті можливо у тій кількості пасажирів, яка передбачена теххарактеристикою. Уряд закликає міських голів збільшити кількість громадського транспорту, аби запобігти чергам", - зазначив Ткаченко.

За його словами, проведення масових заходів можливе лише за умови дотримання вимоги не більше однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або відкритої території. Йдеться про культурні, розважальні, соціальні, релігійні, рекламні та інші заходи. Фізична дистанція між учасниками — 1,5 м.

Українці, перебуваючи на вулиці, обов’язково повинні мати з собою документи, що посвідчують особу.

Ті, хто навчаються, можуть відвідувати освітні заклади у групах не більше 10 осіб.

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку не працюватимуть.

"Державним установам варто розробити графік роботи, який передбачить різний час початку та завершення. Щоб розтягнути у часі години пік", - додав міністр.

Він зазначив, що карантинні обмеження можуть посилюватися у регіонах, зважаючи на статистику хворих на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів продовжить дію адаптивного карантину до 31 липня.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Із 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня.

Станом на 17 червня в Україні 33 234 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 943 летальні, 14 943 пацієнти одужали. За добу зафіксовано рекордні 758 нових випадків.