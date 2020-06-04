У Києві за добу підтвердили 77 випадків коронавірусу, з них 15 – у медиків

На сьогодні в столиці вже 3210 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook.

"Усі заклики берегтися і дотримуватися правил - не пусті слова. Бо вірус не відступає і продовжує вражати і дорослих, і дітей. За минулу добу кількість мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 77 людей. Серед них 15 медиків", - зазначив Кличко.

Серед тих, хто захворів: 39 жінок віком від 22 до 78 років; 9 дівчаток від 1 року до 17; 26 чоловіків від 24 до 82 років, і троє хлопчиків одному з них 2 роки, двом - по 13 років, уточнив мер.

До лікарень столиці госпіталізували 11 хворих. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Одужали за минулу добу 93 мешканці столиці. Всього коронавірус подолали 849 киян.

Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 15. У Подільському- 12, в Шевченківському районі - 10 випадків.