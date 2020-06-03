В Україні з 5 червня відкриють ресторани і скасують самоізоляцію для людей 60+

Кабінет міністрів дозволив з 5 червня роботу закладів громадського харчування, проведення релігійних заходів, а також скасував вимогу щодо дотримання режиму самоізоляції для осіб віком від 60 років.

Таке рішення прийнято на засіданні уряду 3 червня, повідомляє корепондент Укрінформу.

"Проєктом постанови Кабінету міністрів про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 20 травня 2020 року номер 392 пропонується дозволити з 5 червня 2020 року роботу закладів громадського харчування, зокрема прийом відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання протиепідмічних заходів. Дозволити проводити релігійні заходи на відкритому повітрі за умови дотримання релігійною організацією фізичної дистанції між учасниками не менш ніж 1,5 метра та в приміщенні за умови перебуванні не більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, представляючи відповідний проєкт.

За його словами, зміни передбачають скасувати з 5 червня вимогу самоізоляції для осіб віком від 60 років.

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Водночас, пропонується обмежити діяльність закладів оздоровлення і відпочинку дітей та дозволити проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

"Також планується передбачити, що у разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні ознакам для послаблення протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія ТЕП та НС збирається позачергово та приймає рішення про скасування послаблення деяких протиепідемічних заходів, виходячи з протиепідмічної ситуації в регіоні", - сказав Степанов.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. При цьому Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення. Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.

З 1 червня поновлено залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, міжобласному сполученні та міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом.