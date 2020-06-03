Київ та сім областей не готові до послаблення карантину – МОЗ
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з ними, поки не готові до послаблення карантину м. Київ, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Львівська, Рівненська, Харківська та Чернівецька області.
Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.
В Україні станом на 3 червня лабораторно підтверджено 24 823 випадки COVID-19, зокрема 483 за минулу добу, померло 735 осіб, одужало 10 440.