В українській армії за добу зареєстрували 10 нових випадків коронавірусу

У Збройних силах України за минулу добу кількість хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19 збільшилася на 10 військовослужбовців – до 137.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

"Станом на 10.00 20 червня в Збройних силах України хворіє 137 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 258 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 387 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 10 осіб. За минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Із них у закладах охорони здоров’я перебуває 4 особи. Стан їх здоров’я задовільний, отримують необхідне лікування, запевнили у Медичних силах.

На лікуванні вдома під наглядом медиків знаходиться 6 осіб. Їх стан здоров’я також задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання, зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 20 червня підтверджено 35 825 випадків COVID-19, з них 994 летальних, 16 406 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 841 новий випадок.