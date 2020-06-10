У Києві за добу — 57 випадків коронавірусу

У Києві вже 3580 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість жителів Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась на 57 людей. Серед них 4 медиків. Один випадок за минулу добу летальний", - сказав Кличко.

За його словами, усього за період пандемії від коронавірусу у Києві померли 80 людей.

За інформацією очільника столиці, захворіли: 30 жінок віком від 26 до 78 років і дівчинка 15 років; 23 чоловіків від 18 до 72 років і троє хлопчиків – одному менше ніж місяць, двом іншим – 15 та 17 років. Одужали за добу 60 людей. Усього коронавірус подолали 985 киян.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Подільському районі -18. Деснянському – 10 та в Дніпровському – 9 випадків.

Як повідомлялося, станом на 10 червня, в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19, за добу зареєстровано 525 нових.