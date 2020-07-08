Бенкети під час чуми: Ткаченко закликає закривати нічні клуби, які порушують карантин

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що нічні клуби, які порушують карантин, є злочинцями, що сприяють поширенню коронавірусу.

Про це він написав у Тelegram-каналі.

«Особиста думка. Нічні клуби, що порушують карантин – злочинці, що сприяють поширенню коронавірусу. Тотальне недотримання соціальної дистанції, маскового режиму та дезінфекції сьогодні – десятки та сотні нових хворих завтра. Це тиск на систему охорони здоров’я країни, яка може просто не втримати навалу нових інфікованих», - зазначив Ткаченко.

За його словами, поки сумлінні люди розсаджують глядачів у шаховому порядку в театрах, кінотеатрах та концертних залах, хтось влаштовує бенкети під час чуми. «Депозити на барі в нічних клубах по 100 доларів? До 3000 грн лише за вхід в заклад? Так стільки ж коштують кілька якісних халатів для медиків, що працюють із коронавірусними хворими! Чи сотня масок, чи десятки дезінфекторів», - підкреслив міністр.

На думку Ткаченка, цьому нічному безладу часто потакає місцева влада заради своїх особистих дивідендів напередодні виборів.

Громадські заклади, зокрема нічні клуби, які порушують карантин, потрібно не лише штрафувати, а закривати аж до кінця пандемії, вважає він.

Водночас Віталій Кличко на брифінгу поінформував, що Держспоживслужба міста Києва спільно з поліцією розпочала перевірки розважальних закладів столиці щодо дотримання норм карантину.

"Як ви знаєте, ресторанам, кафе та кінотеатрам дозволили працювати після 22 години, а різним розважальним закладам - ні. Але не всі з них дотримуються регламентів роботи. Держспоживслужба спільно з поліцією розпочала перевірки розважальних закладів столиці. Мобільні групи перевіряють нічні клуби, дискотеки як вони дотримуються обмежень", - сказав Кличко.

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Він наголосив, що відповідальність за порушення має бути суворою, адже йдеться про безпеку і здоров'я людей.

"Я звертаюся до киян: якщо ви бачите, що розважальні заклади працюють вночі, одразу ж повідомляйте поліцію", - зазначив він.

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Як повідомляв Укрінформ, Комісія з надзвичайних ситуацій Києва дозволила ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам і театрам працювати після 22 години. Час роботи розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів у столиці лишається обмеженим до 22 години.

Станом на 8 липня в Україні лабораторно підтверджені 50 414 випадків COVID-19, за добу — 807 нових, з них 114 у Києві.