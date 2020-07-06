Закарпатським ресторанам поки не дозволять працювати після 22-ї
Про це голова Закарпатської ОДА Олексій Петров повідомив у Facebook.
“Зустрівся із представниками ресторанного бізнесу в Ужгороді. Вони не задоволені рішенням комісії щодо заборони роботи терас закладів громадського харчування після 22.00. Пояснив, що в області важка ситуація із поширенням коронавірусу. Домовилися почекати. У п’ятницю проведемо зустріч за допомогою онлайн-платформи і вирішимо, що робити далі.” - повідомив Петров.
Він зазначив, що якщо показники із захворюваністю в області покращуватимуться, то на вихідні ресторанам дозволять працювати довше.
Голова ОДА наголосив, що “інтенсивні ліжка”, за якими закріплено апарати ШВЛ, де надають допомогу важкохворим, заповнені майже впритул.
“І якщо раніше, закарпатці хворіли майже безсимптомно, то зараз багато важких хворих, які лікуються чотири й більше тижнів.” - сказав він.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні на Закарпатті зафіксували 54 нових інфікованих коронавірусом, протягом останніх двох тижнів ця цифра становила 80-100 осіб щодня. Впродовж останньої доби в області померли троє людей, загалом — 111 з початку пандемії.
Сьогодні в Ужгороді вдруге на акції протесту збиралися підприємниці, бізнес яких постраждав від карантину.
Станом на 6 липня в Україні лабораторно підтверджено 49 043 випадки COVID-19, зокрема, 543 за добу. Зафіксовано 1262 летальних випадки. Одужали 21 703 особи.