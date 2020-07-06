Закарпатським ресторанам поки не дозволять працювати після 22-ї

Очільник Закарпатської ОДА заявив власникам ресторанного бізнесу, що ресторани та кафе в області поки не працюватимуть після 22 години. Якщо на Закарпатті покращиться епідемічна ситуація, то на вихідні закладам громадського харчування дозволять працювати довше.

Про це голова Закарпатської ОДА Олексій Петров повідомив у Facebook.

“Зустрівся із представниками ресторанного бізнесу в Ужгороді. Вони не задоволені рішенням комісії щодо заборони роботи терас закладів громадського харчування після 22.00. Пояснив, що в області важка ситуація із поширенням коронавірусу. Домовилися почекати. У п’ятницю проведемо зустріч за допомогою онлайн-платформи і вирішимо, що робити далі.” - повідомив Петров.

Він зазначив, що якщо показники із захворюваністю в області покращуватимуться, то на вихідні ресторанам дозволять працювати довше.

Голова ОДА наголосив, що “інтенсивні ліжка”, за якими закріплено апарати ШВЛ, де надають допомогу важкохворим, заповнені майже впритул.

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“І якщо раніше, закарпатці хворіли майже безсимптомно, то зараз багато важких хворих, які лікуються чотири й більше тижнів.” - сказав він.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні на Закарпатті зафіксували 54 нових інфікованих коронавірусом, протягом останніх двох тижнів ця цифра становила 80-100 осіб щодня. Впродовж останньої доби в області померли троє людей, загалом — 111 з початку пандемії.

Сьогодні в Ужгороді вдруге на акції протесту збиралися підприємниці, бізнес яких постраждав від карантину.

Станом на 6 липня в Україні лабораторно підтверджено 49 043 випадки COVID-19, зокрема, 543 за добу. Зафіксовано 1262 летальних випадки. Одужали 21 703 особи.