Мер Ужгорода під час акції протесту пообіцяв бізнесу пільги у період карантину

На акції підприємців Ужгорода проти карантинних обмежень мер міста Богдан Андріїв пообіцяв тимчасові пільги для бізнесу.

Про це повідомляє Ужгородська міська рада у Facebook.

"Ужгородський міський голова Богдан Андріїв сьогодні знову зустрівся з підприємцями, які в місті працюють у громадському харчуванні. На зустрічі йшлося про прийняте минулого тижня рішення позачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, яким в області, а тому й в місті Ужгороді, обмежили час роботи кафе, барів, ресторанів до 22 години. Мер Ужгорода зазначив, що на найближчій сесії Ужгородської міськради планується розгляд питання про тимчасові пільги для бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, мова йтиме, зокрема, про скасування орендної плати за літні тераси біля закладів громадського харчування.

Як повідомлялося, на вихідних в одному із міських парків Ужгорода підприємці збирали віче з приводу нових карантинних обмежень, запроваджених в Закарпатській області через епідемію коронавірусу. Наразі на Закарпатті рішенням регіональної комісії з надзвичайних ситуацій заборонена діяльність ресторанів та кафе після 22 години.

Станом на 6 липня в Закарпатській області зареєстровано 3375 випадків корона вірусу, з них за добу – 54. Впродовж останньої доби в області померли троє людей, загалом 111 з початку пандемії.