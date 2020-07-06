На Буковині вже шостий день перекривають національну трасу Чернівці - Житомир

У селі Атаки Чернівецької області кілька десятків невдоволених мешканців Хотинського району шостий день поспіль перекривають трасу національного значення Чернівці - Житомир.

Про це у Facebook повідомляє місцеве видання "Хотинські вісті".

"6-й день триває мирна акція протесту. Попри спеку чимало небайдужих жителів Хотинщини з'їжджаються в Атаки і ходять переходом, блокуючи рух вантажівок. Але періодично і їх пропускають. Люди кажуть, що і завтра вийдуть мітингувати, бо саме Хотин заслуговує стати районним центром", - йдеться у повідомленні.

Водночас у пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області кореспонденту Укрінформу розповіли, що легкові автомобілі та мікроавтобуси поліцейські направляють сільськими вуличками в об'їзд перекриття.

Як повідомляв Укрінформ, першого липня у селі Атаки Хотинського району люди перекрили національну трасу Чернівці - Житомир через невдоволення запропонованим новим поділом на райони. Вони вимагають, щоб центром одного з майбутніх районів було місто Хотин, як пропонували в уряді, а не селище Кельменці, як вирішили у профільному комітеті ВР.

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Пізніше поліцейські спробували розблокувати автотрасу національного значення та відтіснили протестувальників з проїжджої частини. Але люди знову перекрили дорогу. Під час штовханини один поліцейський був травмований.