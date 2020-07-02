Пікетувальники знову заблокували трасу на Буковині

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"Поліція Буковини попереджає про ускладнений рух автотранспорту через село Атаки на Хотинщині. Наразі рух транспортних засобів здійснюється щогодини впродовж 20 хвилин. Далі протягом 40 хвилин учасники акції безперервно рухаються по пішохідному переходу", - йдеться у повідомленні.

Протестувальники висловлюють невдоволення рішенням профільного комітету ВР про районний поділ Чернівецької області. Зокрема, вони хочуть, щоб центром майбутнього укрупненого району було місто Хотин, а не селище Кельменці, як вирішили на засіданні комітету.

"Щоб уникнути заторів поліцейські організували відвід транспорту в напрямках Вінницької і Тернопільської областей. Співробітники поліції постійно комунікують з учасниками акції та проводять роз’яснювальну роботу, завдяки чому вдалося частково відновити проїзд транспорту через населений пункт", - додали у поліції.

Також там повідомили, що під час учорашньої спроби розблокувати рух трасою та відтіснити протестувальників з проїжджої частини, постраждав один працівник поліції.

"Під час зібрання місцевих жителів стався інцидент між учасниками акції та далекобійниками. Коли поліцейські здійснювали розмежування представників обох сторін конфлікту, постраждав один із правоохоронців", - йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 279 (Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) і 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, 1 липня у селі Атаки Хотинського району люди перекрили національну трасу Чернівці - Житомир через невдоволення запропонованим новим поділом на райони. Пізніше близько сотні поліцейських спробували розблокувати автотрасу національного значення Чернівці – Житомир, яку перекрили протестувальники, та відтіснили протестувальників з проїжджої частини. Але люди знову перекрили дорогу.

Фото: cv.npu.gov.ua