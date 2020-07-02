На Буковині поліція намагалася розблокувати трасу, перекриту протестувальниками

У селі Атаки Чернівецької області близько сотні поліцейських спробували розблокувати автотрасу національного значення Чернівці – Житомир, яку перекрили протестувальники.

На місце приїхали кілька автобусів з поліцейськими, розповіли кореспонденту Укрінформу місцеві мешканці.

"Оточили протестувальників, узялися за руки та стали усіх відтісняти з дороги. Почалася штовханина, бійка. Там і медики були на місці, може комусь допомогу надавали", - розповів місцевий житель Олександр.

Тим часом у патрульній поліції повідомили, що траса залишається перекритою протестувальниками.

Відео та фото сутичок оприлюднили у Facebook депутатка Чернівецької обласної ради Любов Годнюк та місцеве видання "Хотинські вісті".

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Як повідомляв Укрінформ, у селі Атаки Хотинського району люди перекрили трасу Чернівці – Житомир, висловлюючи невдоволення запропонованим новим поділом на райони.

Фото: Любов Годнюк, Facebook