На Буковині поліція намагалася розблокувати трасу, перекриту протестувальниками
На місце приїхали кілька автобусів з поліцейськими, розповіли кореспонденту Укрінформу місцеві мешканці.
"Оточили протестувальників, узялися за руки та стали усіх відтісняти з дороги. Почалася штовханина, бійка. Там і медики були на місці, може комусь допомогу надавали", - розповів місцевий житель Олександр.
Тим часом у патрульній поліції повідомили, що траса залишається перекритою протестувальниками.
Відео та фото сутичок оприлюднили у Facebook депутатка Чернівецької обласної ради Любов Годнюк та місцеве видання "Хотинські вісті".
Як повідомляв Укрінформ, у селі Атаки Хотинського району люди перекрили трасу Чернівці – Житомир, висловлюючи невдоволення запропонованим новим поділом на райони.
Фото: Любов Годнюк, Facebook