На Буковині люди перекрили трасу через невдоволення процесом децентралізації
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області.
"В селі Атаки Хотинського району Чернівецької області мешканці району у кількості 35 громадян на автомобільній дорозі національного значення Н-03, розпочали перекриття дорожнього руху шляхом безперервного руху по пішохідному переходу. Таким чином вони висловлюють невдоволення щодо утворення Дністровського району в Чернівецькій області з центром у смт Кельменці Кельменецького району", - йдеться у повідомленні.
В даний час патрульні регулюють рух та відвід транспорту в об’їзд.У Чернівецькій області люди перекрили національну трасу через невдоволення процесом децентралізації / Фото патрульної поліції Чернівецької області
Як розповіли кореспонденту Укрінформу місцеві жителі, людей обурило вчорашнє рішення підкомітету Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, згідно з яким у Чернівецькій області буде три райони. І центром одного з них буде селище Кельменці, а не місто Хотин, як пропонували та затвердили раніше у Кабінеті міністрів.
Раніше у Міністерстві розвитку громад і територій України наполягали на варіанті з утворенням трьох нових округів у Чернівецькій області замість існуючих 11 районів. Центрами цих округів планували зробити Чернівці, Сторожинець і Хотин.