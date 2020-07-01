На Буковині люди перекрили трасу через невдоволення процесом децентралізації

У селі Атаки Хотинського району люди перекрили національну трасу Чернівці - Житомир через невдоволення запропонованим новим поділом на райони.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області.

"В селі Атаки Хотинського району Чернівецької області мешканці району у кількості 35 громадян на автомобільній дорозі національного значення Н-03, розпочали перекриття дорожнього руху шляхом безперервного руху по пішохідному переходу. Таким чином вони висловлюють невдоволення щодо утворення Дністровського району в Чернівецькій області з центром у смт Кельменці Кельменецького району", - йдеться у повідомленні.

В даний час патрульні регулюють рух та відвід транспорту в об’їзд.

У Чернівецькій області люди перекрили національну трасу через невдоволення процесом децентралізації / Фото патрульної поліції Чернівецької області

Як розповіли кореспонденту Укрінформу місцеві жителі, людей обурило вчорашнє рішення підкомітету Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, згідно з яким у Чернівецькій області буде три райони. І центром одного з них буде селище Кельменці, а не місто Хотин, як пропонували та затвердили раніше у Кабінеті міністрів.

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Раніше у Міністерстві розвитку громад і територій України наполягали на варіанті з утворенням трьох нових округів у Чернівецькій області замість існуючих 11 районів. Центрами цих округів планували зробити Чернівці, Сторожинець і Хотин.