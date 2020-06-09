У Мінрегіоні наполягають на утворенні трьох округів у Чернівецькій області

У Міністерстві розвитку громад і територій України наполягають на варіанті з утворенням трьох нових округів у Чернівецькій області замість існуючих 11 районів.

Про це під час онлайн-пресконференції "Нові райони в Україні: від кількості до ефективності" розповіли заступник міністра Вячеслав Негода та народний депутат, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів щодо децентралізаційних процесів у Чернівецькій області та позиції обласної адміністрації, яка пропонувала утворити 4 округи, а одним з центрів зробити не місто Хотин, а селище міського типу Кельменці Віталій Безгін зазначив: "Саме пропозиція Мінрегіону щодо поділу на три райони із центрами у Чернівцях, Хотині та Сторожинці є найбільш обгрунтованою. Щодо Хотинського округу дискусії взагалі не виникало, центром новоутвореного району має стати саме Хотин. Дискусія ще точилася щодо гірського району. Я особисто досі не впевнений, що правильніше буде зробити центром Сторожинець, а не Вижницю. Але тут ми якраз більше дослухалися саме до думки обласної адміністрації", - сказав нардеп.

Він зазначив, що саме Мінрегіон є визначальним у поданні нового районного поділу, а у обласної адміністрації є лише право дорадчого голосу.

Його підтримав і заступник міністра розвитку громад і територій Вячеслав Негода. Він розкритикував обласну адміністрацію за одну із попередніх пропозицій щодо нового поділу на райони.

«Однією з перших пропозицій Чернівецької обласної адміністрації було створити на території Чернівецької області один район. Це була унікальна пропозиція. У нас лише виникало запитання: до якої області віднести цей Чернівецький район? Я би порадив мешканцям Буковини приводити в тонус обласних чиновників, які надають подібні пропозиції», - сказав урядовець.

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У Чернівецькій області наразі точаться дискусії щодо нового етапу децентралізації з поділом області на райони.

Нещодавно під час зустрічі з мешканцями Сокирянщини голова Чернівецької ОДА заявив, що пропонує утворити 4 райони замість нині існуючих 11. А три східні райони - Хотинський, Кельменецький та Сокирянський - там хочуть об’єднати в один округ – Дністровський із центром у селищі міського типу Кельменці.

Натомість активна громада Хотинщини категорично не погодилась із намірами оголосити Кельменці центром нового району. А Хотинська районна рада навіть звернулася до Чернівецької облради з проханням висловити недовіру голові Чернівецької ОДА Сергію Осадчуку.