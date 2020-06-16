В українській армії - 143 хворих на COVID-19

Станом на ранок 16 червня в Збройних силах України на коронавірус хворіє 143 особи. За останню добу виявлено шість нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 16 червня в Збройних силах України хворіє 143 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 209 осіб, летальних випадків – 4. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 541 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 95 осіб. За минулу добу зареєстровано шість нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що один військовослужбовець наразі перебуває на стаціонарному лікуванні у Головному військово-медичному госпіталі. Стан здоров’я пацієнта задовільний, він отримує необхідне лікування.

Крім того, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 5 осіб (Хмельницька область – 1 військовослужбовець, Вінницька область – 2 працівники ЗС України та Київська область – 2 військовослужбовці). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано за минулу добу 666 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Загалом за весь час пандемії захворіло 32 476 людей.