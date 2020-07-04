Міністр радить викидати використані маски, які 72 години полежали у пакеті

Використані захисні маски й рукавички у домашніх умовах достатньо потримати 72 години у поліетиленовому пакеті, після чого їх можна буде просто викинути у сміттєвий контейнер.

Про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський заявив під час спільного онлайн-брифінгу з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, повідомили Укрінформу у пресслужбі міністерства.

За словами Абрамовського, більшість європейських країн розробили рекомендації щодо поводження з такими відходами. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України також дійшло висновку, що у даному питанні ефективнішими стануть не адміністративно-регуляторні заходи, а досить прості у виконанні рекомендації.

«Ми вивчили європейський досвід та прийняли рішення не регулювати адміністративно це питання, а розробити рекомендації щодо утилізації використаних рукавичок та масок у домогосподарствах. Зокрема, ми рекомендуємо такі відходи складати в пакет, щільно його зав’язувати і витримати в домашніх умовах не менше 72 годин», - сказав міністр.

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Якщо ж маска і рукавички від інфікованої людини, яка перебуває вдома на самоізоляції, то для впевненості, що вірус не пошириться, необхідно додати ще 2 пакети і щільно зав’язати. Тримати також 72 години, а після цього їх можна викинути у загальний контейнер для муніципальних відходів.

«Це європейський досвід, який себе зарекомендував. Наприклад, аналогічні рекомендації діють у Великобританії: необхідно щільно зав’язати використані маску та рукавички в пакет, потім ще в один маркований пакет і в будь-якому місці витримати не менше 72 годин», - додав Абрамовський.

Також він уточнив, що Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України задля збереження навколишнього середовища рекомендує за можливості використовувати багаторазові захисні маски.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Однією з протиепідемічних вимог, запроваджених урядом є обов’язкове носіння захисної маски у громадських місцях та у транспорті.