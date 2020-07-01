Уряд вирішив не запроваджувати контроль за утилізацією масок та рукавичок

Кабінет міністрів України вирішив не запроваджувати адміністративно-регулятивні дії щодо утилізації медичних масок та рукавичок, які люди використовують на карантині, пов’язаному із COVID-19.

Про це сказав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, відповідаючи на запитання під час брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Насправді ми давно перейнялися цим питанням і розробили давно постанову Кабінету міністрів про запобігання поширенню цих відходів, таких як маски, рукавички. Але вивчивши міжнародний досвід, ми дійшли висновку, що будь-які адміністративно-регулятивні дії не дадуть певного результату, який ми очікуємо. Тобто, ми схиляємося до того, що це мають бути рекомендації населенню, як поводити себе з умовно медичними відходами, які продукуються в домогосподарствах», - заявив Абрамовський.

За словами міністра, використані маски та рукавички просто треба скласти в пакет, міцно зав’язати і зі звичайними побутовими відходами покласти в баки-накопичувачі.