Уряд вирішив не запроваджувати контроль за утилізацією масок та рукавичок
Про це сказав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, відповідаючи на запитання під час брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Насправді ми давно перейнялися цим питанням і розробили давно постанову Кабінету міністрів про запобігання поширенню цих відходів, таких як маски, рукавички. Але вивчивши міжнародний досвід, ми дійшли висновку, що будь-які адміністративно-регулятивні дії не дадуть певного результату, який ми очікуємо. Тобто, ми схиляємося до того, що це мають бути рекомендації населенню, як поводити себе з умовно медичними відходами, які продукуються в домогосподарствах», - заявив Абрамовський.
За словами міністра, використані маски та рукавички просто треба скласти в пакет, міцно зав’язати і зі звичайними побутовими відходами покласти в баки-накопичувачі.