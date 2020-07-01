У Києві оголосили міжнародний конкурс на проєкт пам’ятника медикам

У Києві оголосили Міжнародний відкритий творчий конкурс з виготовлення пам'ятника медичним працівникам усього світу.

Про це на прес-конференції в Укрінформі повідомили ініціатори побудови пам’ятника за організаційної підтримки ГО «Громадська рада з питань культури, молоді та спорту України».

«Медичні працівники є ключовим чинником, який визначить майбутнє галузі охорони здоров’я у всіх країнах світу. Сьогодні ми організували конкурс щодо розробки та представлення найкращого проєкту цього пам’ятника. А в подальшому створити алею відомих лікарів з різних країн світу», - сказав професор Олег Шекера, академік Національної академії наук вищої освіти.

Майбутній пам’ятник буде встановлено у Києві на розі вулиць Госпітальна й бульвару Лесі Українки, навпроти Олександрівської лікарні. 23 червня з нагоди Дня медичного працівника на цьому місці було закладено пам’ятний знак.

«МетоюкКонкурсу є вибір на конкурсних умовах кращого проєкту пам'ятника на задану тему, виконаного на високому професійному рівні і найкращого щодо цінових пропозицій. Конкурс є відкритим за складом учасників, якими можуть бути фізичні особи – як громадяни України, так й іноземні громадяни та особи без громадянства або їх об'єднання, творчі колективи», - розповів Володимир Бульба, голова правління незалежної ГО «Громадської ради з питань культури, молоді та спорту України».

Ініціатори конкурсу вважають встановлення пам’ятника медичним працівникам актуальним з огляду на світову пандемію COVID-19, а також хочуть привернути увагу до проблем медицини в Україні.

«Ми всі усвідомили, що професія медичного працівника сьогодні настільки актуальна, починаючи від медсестер і закінчуючи лікарями, хірургами, а особливо епідеміологами, які на сьогодні, мабуть, є найважливіші люди на планеті й герої нашого часу», - наголосив Олександр Соколинський, співзасновник ГО «Спільна Перемога».

Конкурс проводиться в один тур. Термін подачі конкурсних проєктів: з 1 серпня до 1 вересня 2020 року. Підбиватимуть підсумки Конкурсу з 1 до 15 вересня 2020 року.

Ініціатори побудови пам’ятника медичним працівникам - професор Олег Шекера, ГО «Спільна Перемога», ГО «Громадська рада з питань культури, молоді та спорту України», КП «Київзеленбуд», МГО «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства», Київська міська державна адміністрація та Печерська районна в місті Києві державна адміністрація.