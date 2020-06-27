Карантин можуть посилити у 13 областях – МОЗ

Карантинні заходи можуть бути посилені у 13 областях, оскільки там перевищено низку допустимих показників щодо поширення коронавірусної інфекції.

Про це на брифінгу 27 червня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В умовах адаптивного карантину ми побачили різке зростання в деяких областях – збільшення кількості нових випадків, погіршення динаміки, різке заповнення ліжок у лікарнях, які виділені під COVID-19. Тобто, ті критерії, які у нас визначені в постанові, перебільшені по 13 областях нашої країни – це і західні області, і місто Київ. Тому буде відповідне подання від головних санітарних лікарів областей на регіональні комісії ТЕБ та НС, які будуть приймати рішення щодо посилення карантинних заходів на території того чи іншого регіону", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за добу найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Львівській, Рівненській, Закарпатській областях та у Києві.

Як повідомлялося, станом на 27 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 065 випадків COVID-19, зокрема за добу 948. Зафіксовано загалом 1086 летальних випадків. Одужало 18 299 осіб.