Найбільше хворих з коронавірусом за добу зафіксували на Львівщині – Степанов

Найбільше випадків захворювання на коронавірус за добу зафіксовано у Львівській, Рівненській, Закарпатській областях та у м. Києві.

Про це на брифінгу 27 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків була зареєстрована у Львівській області – 168, Рівненській - 111, Закарпатській – 93 та у м. Києві – 140», - сказав урядовець.

Станом на суботу, 27 червня, в Україні лабораторно підтверджені 42 065 випадків COVID-19, за добу — 948 нових випадків. Зафіксовано загалом 1086 летальних випадків. Одужало 18 299 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 червня в Україні було лабораторно підтверджено 41 117 випадків COVID-19, за добу — 1 109 нових.