На кордоні з Угорщиною поновили роботу чотири пункти пропуску

На кордоні з Угорщиною відновили роботу чотири пункти пропуску.

Про це інформує Державна прикордонна служба.

"29 червня з 1:00 на кордоні з Угорщиною повністю відновили роботу пункти пропуску: "Вилок – Тисабеч", "Лужанка – Берегшурань", "Косино – Барабаш" та "Дзвінкове – Лонья", - йдеться у повідомленні.

Станом на 8 годину ранку ці пункти пропуску вже перетнуло 625 осіб, зокрема 185 – на в’їзд в Україну та 440 – на виїзд з України, зазначають прикордонники.

У відомстві звертають увагу, що громадян України, які планують поїздку в Угорщину на термін до 24 годин, не відправляють на карантин, якщо вони в’їжджають у 30-кілометрову зону. Від таких осіб також не потребують додаткових підтверджуючих документів для в’їзду.

Водночас в’їзд на територію Угорщини з метою транзитного проїзду дозволяється цілодобово за наявності в особи документа про постійне місце поживання, дозволу на перебування, посвідки на проживання, візи на тривале працевлаштування або іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування у країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни. До того ж, особа має надати згоду на перевірку на наявність COVID-19 та не мати ознак підозри на інфекцію.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було, зокрема, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Пом’якшення карантину почалися з 11 травня.

З 5 червня в Україні запрацювало внутрішнє авіаційне сполучення, з 15 червня Україна почала здійснювати міжнародні авіарейси.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.

Фото: ДПСУ