Українські КПВВ "Мар'їнка" і "Новотроїцьке" працюють попри блокування окупантів

Українські КПВВ "Мар'їнка" та "Новотроїцьке" продовжують працювати попри заяви окупаційної "влади" окремих районів Донецької області про закриття для перетину своїх пунктів пропуску.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко.

"Два українські КПВВ продовжують працювати: "Мар'їнка" щоденно з 11:00 до 14:00 та "Новотроїцьке" з 7:00 до 18:00. І ще протягом двох годин - до 20:00 - українські прикордонники на цьому КПВВ готові приймати тих, хто їде з боку окупованої території", - написав очільник області.

Однак, зазначив він, окупаційна "влада" окремих районів Донецької області заявила про те, що закрила для перетину свої пункти пропуску.

За словами Кириленка, українські прикордонники попереджають громадян, які їдуть у бік окупованої території, про можливе блокування окупантами в'їзду на контрольовану ними територію.

Як повідомлялося, Україна з 10 червня відновила роботу КПВВ "Станиця Луганська" в Луганській області і "Мар’їнка" в Донецькій області. Також з 22 червня було відновлено пропуск на КПВВ "Новотроїцьке" на Донеччині.

Окупанти спочатку відмовлялися здійснювати пропуск громадян, однак пізніше відкрили КПВВ.

Разом з тим у неділю, 28 червня, в Держприкордонслужбі поінформували, що, зокрема, у КПВВ "Новотроїцьке" цього дня жодна особа не прибула з тимчасово окупованої території.