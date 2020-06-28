Окупанти закрили пункт пропуску "Новотроїцьке"

У КПВВ "Новотроїцьке" на Донбасі у неділю, 28 червня, жодна особа не прибула з тимчасово окупованої території.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"КПВВ "Новотроїцьке" продовжує здійснювати пропускні операції громадян встановленим порядком щоденно з 07.00 до 18.00. Втім, ніяких гарантій пропуску осіб та транспортних засобів з боку тимчасово окупованої території наразі немає. Станом на ранок 28.06.2020 жодна особа не прибула з боку ТОТУ", - йдеться у повідомленні.

Громадяни ж, які прибувають до КПВВ з боку контрольованої території, інформуються українськими прикордонниками про можливе блокування російсько-окупаційною владою руху громадян на в'їзд та виїзд. Цивільні особи, отримавши дану інформацію, відмовляються від подорожування, зазначили в ДПСУ.

Також у відомстві звертають увагу, що в разі непропуску окупантами громадян останні при поверненні на контрольовану територію мають в обов'язковому порядку встановити додаток "Дій вдома" та пройти двотижневу самоізоляцію. Громадян, які не мають можливості встановити додаток "Дій вдома", за їх згоди направляють на обсервацію в заклади, визначені місцевими органами влади.

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Як повідомлялося, Україна з 10 червня відновила роботу КПВВ "Станиця Луганська" в Луганській області і "Мар’їнка" в Донецькій області. Також з 22 червня було відновлено пропуск на КПВВ "Новотроїцьке".

Окупанти спочатку відмовлялися здійснювати пропуск громадян, однак пізніше відкрили КПВВ.