В Україні щодоби проводиться по кілька тисяч ІФА-тестів

В Україні на сьогодні щодоби проводиться по кілька тисяч тестів методом ІФА - на наявність антитіл до коронавірусу.

Про це поінформував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“ІФА-тестування використовується нами як основне, поряд із ПЛР-тестування, але все ж таки найбільш високу ймовірність і результативність показує ПЛР. Тому наше завдання довести ПЛР-тестування до 10 тисяч на добу — воно практично досягнуте, ми в середньому так і тестуємо. І розганяємо ІФА-тестування, і сьогодні це вже по декілька тисяч тестувань у середньому на добу, що дає можливість побачити формування імунітету в тих людей, які перехворіли безсимптомно, які перебувають на якійсь завершальній стадії хвороби”, -­ зауважив Шмигаль.

За його словами, обидва види тестування дають повну картину, саме ж ІФА-тестування не буде таким ефективним, як ПЛР.

Водночас глава уряду підкреслив, що Міністерство охорони здоров'я продовжує роботу над спрощенням доступу до ліків і обладнання, необхідних для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.

Як повідомлялося, станом на 11 червня в Україні підтверджено 29 070 випадків COVID-19, зокрема, 689 за останню добу. На цей час одужала 13 141 особа, померло 854 людини.

За даними МОЗ, усього в Україні 456 509 зразків досліджено методом ПЛР та 60 135 зразків — методом ІФА.