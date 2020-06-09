ІФА-тести проводять для підтвердження або спростування результатів ПЛР – Степанов

Тестування методом імуноферментного аналізу не є основним діагностичним джерелом виявлення коронавірусу.

Про це на брифінгу 9 червня поінформував міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"МОЗ запровадило ІФА-тестування, тобто у нас визначені механізми ІФА-тестування, у нас чітко визначено, коли саме вони застосовуються. ІФА-тестуванння не є основним діагностичним джерелом постановки діагнозу. Таким золотим стандартом є виключно ПЛР-тестування. Але є випадки, коли ПЛР-тестування є негативним, але в той же час вся клінічна картина коронавірусної хвороби. В таких випадках використовуються ІФА-тести для підтвердження або спростування діагнозу", - сказав Степанов.

Він зазначив, що випадки, коли проводиться ІФА-тестування, дуже чітко прописані в механізмах застосування ІФА-тестів.

Також, як повідомив Степанов, закупівля тест-систем на визначення COVID-19 буде відбуватися децентралізовано, на ці ціли планується використати до 200 млн грн.

"Зараз закупівлі тест-систем відбуватимуться в децентралізованому вигляді, тобто безпосередньо лабораторії будуть закуповувати ці тест-системи. Кошти у нас були передбачені відповідним рішенням уряду, були виділені кошти на боротьбу з COVID-19, з яких 308 млн грн йде безпосередньо на лабораторні центри. На ці кошти буде додатково закуплено обладнання, реагенти, в тому числі і тест-системи. Попередньо ми бачимо, що закупівля тест-систем буде відбуватися на суму близько 190-200 млн грн", - розповів Степанов.

Він додав, що лабораторії самостійно визначатимуть, тест-системи якого виробника закуповувати, залежності від ціни та відповідно до документів, які підтверджують якість тест-систем.

Наразі, за словами Степанова, тест-системи для визначення COVID-19 в Україні вироблять три виробники. Існує процедура реєстрації в Держлікслужбі та процедура підтвердження якості в референс-лабораторії, також кожна лабораторія, яка має намір використовувати ту чи іншу тест-систему, має обов'язково провести процедуру валідації цієї тест-системи.

За словами Степанова, МОЗ не проводив централізованих закупівель тест-систем на визначення COVID-19. Зараз використовуються ті тести, які були передані МОЗ як благодійна допомога та розподілені між лабораторіями.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні наприкінці травня розпочали тестування методом ІФА.

Станом на 9 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 856 випадків COVID-19. Одужало 12 412 осіб, летальних випадків унаслідок COVID-19 — 810. За добу 394 нових випадків.

За даними МОЗ, всього в Україні досліджено методом ПЛР 431 085 зразків та 44 516 зразків — методом ІФА.