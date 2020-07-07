На Донеччині ресторани та розважальні заклади працюватимуть до 22:00

У Донецькій області час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів обмежено до 22:00.

Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Ігор Бойко, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми ввели додаткові обмеження. Це обмеження часу роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності до 22-ї години», - вказав Бойко.

За його словами, рішення прийнято на підставі доручення Кабінету міністрів від 23 червня.

«Додатково вже протоколами ми зобов’язали всі місцеві органи влади максимально збільшити кількість транспортних засобів на маршрутах для перевезення пасажирів», - зазначив Бойко.

Як повідомлялося, станом на 7 липня в Україні лабораторно підтверджено 49 607 випадків COVID-19 (за минулу добу – 564), з них 1283 летальні. Від початку епідемії одужали 22 193 пацієнти.