В Україні підтвердили 30 506 випадків COVID-19, за добу - 753

Станом на 13 червня в Україні лабораторно підтверджено 30 506 випадків COVID-19, за добу - 753 нових.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Згідно з оприлюдненими вранці у суботу даними, в Україні лабораторно підтверджено 30 506 випадків COVID-19, за добу зареєстровано 753 нових.

Одужали 409 осіб.

Зафіксовано 10 нових летальних випадків.

Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків внаслідок COVID-19 — 880.

Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано у Львівській області — 132, Закарпатській області — 77, місті Києві — 72 та Рівненській області — 66.