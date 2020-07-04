У Києві за добу підтвердили 118 випадків коронавірусу, двоє - померли

​​У столиці протягом минулої доби виявили 118 нових випадків COVID-19, двоє осіб померли.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 118 людей. 2 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 114 киян", - повідомив Кличко.

На сьогодні в столиці загалом підтвердили 5465 випадків захворювання на COVID-19. Захворіли ️56 жінок віком від 20 до 75 років, ️52 чоловiки віком від 29 до 82 рокiв, 6 дівчаток віком від 4 до 15 років та 4 хлопчики від 2 до 9 років. Захворіли, зокрема, і 9 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу захворіло 914 осіб, з них 74 дитини та 63 медпрацівники. Було госпіталізовано 196 осіб.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 47 677 людей. З них 3 тис. 456 дітей і 6 тис. 907 медпрацівники. Одужали 21 тис. 155 осіб, померли - 1 тис. 227 осіб.