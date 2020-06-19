У Києві відкрили 32 зони відпочинку біля води: де можна купатися

Комунальне підприємство «Плесо» підготувало до відкриття 12 пляжів, де наразі можливий комфортний і безпечний відпочинок із купанням.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Це, зокрема, пляжі: «Чорторий» «Передмістна Слобідка» «Троєщина» «Пуща-Водиця» «Галерний» «Венеція» «Веселка» «Дитячий» «Центральний» «Золотий» «Молодіжний» та «Райдуга».

Ці пляжі пройшли всі необхідні перевірки та цілком безпечні для відпочинку і купання.

Також для киян і гостей столиці підготовлено 18 місць біля водойм, де можливий відпочинок без купання, а саме: зони відпочинку «Біла», «Верхня», «Наталка», «Редьчина», «Міська», «Березняки», «Довбичка», «Лісова», «Русанівська коса», «Русанівський канал», «Алмазна», «Осокорки», «Сонячна», «Совська балка», «Святошин», «Голуба», «Синєозерна» та зона відпочинку «Горбачиха».

Також підготовлено пляжі «Тельбін» і «Вербне», проте поки що там купатись не рекомендують.

Цього року вже вісім столичних пляжів отримали екологічні сертифікати – міжнародну відзнаку «Блакитний прапор». Серед них – сім муніципальних пляжів: «Веселка», «Венеція», «Галерний» та «Молодіжний», «Дитячий», «Золотий» та «Пуща-Водиця». За останні три роки відремонтували чотири пляжі: «Веселка», «Венеція», «Молодіжний», «Пуща-Водиця», а цього року заплановано завершити капремонт ще трьох – «Троєщина», «Чорторий», «Галерний».

Як повідомлялось, у Києві відкрили пляжі для купання.