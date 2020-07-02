На Луганщині посилять "карантинний" контроль на ринках та ресторанах

На Луганщині не посилюватимуть карантинні обмеження, натомість почнуть частіше перевіряти місця масового скупчення людей.

Про це після засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив голова Луганської обласної державної адміністрації, повідомляє пресслужба ОДА.

«На превеликий жаль, люди стали неуважно дотримуватися карантинних рекомендацій. Майже всі носії хвороби, виявлені в області, приїхали з РФ чи з тимчасово окупованих територій, інші – контактні особи. Тобто, вірус продовжує поширення. Тож ринки та заклади харчування перевірятимуть ретельніше», - наголосив очільник Луганщини.

Звертати увагу під час перевірок необхідно не тільки на порушників, а й на відповідальних – керівників закладів харчування, ринків, водіїв маршруток та інших, додав він.

Як повідомив заступник директора держустанови «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України» Володимир Жданов, на сьогодні в області 83 лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

На стаціонарному лікуванні перебувають 7 осіб, на амбулаторному – 18. Вилікувалися 59 осіб. Серед основних показників щодо запровадження або послаблення карантинних заходів: інцидентність за сім днів – 1,2; заповненість ліжок – 3,64%; середня кількість тестувань – 28,67; коефіцієнт виявлення випадків інфікування – 1,2%.

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«Тобто, є всі підстави не посилювати протиепідемічні заходи», - сказав директор лабцентру.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1185 летальних, 20 053 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 889 нових випадків.

Зараз у країні діє адаптивний карантин до 31 липня. Тобто, обмежувальні заходи можуть пом’якшуватися чи посилюватися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.