На Луганщині посилять

На Луганщині посилять "карантинний" контроль на ринках та ресторанах

Укрінформ
На Луганщині не посилюватимуть карантинні обмеження, натомість почнуть частіше перевіряти місця масового скупчення людей.

Про це після засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив голова Луганської обласної державної адміністрації, повідомляє пресслужба ОДА.

«На превеликий жаль, люди стали неуважно дотримуватися карантинних рекомендацій. Майже всі носії хвороби, виявлені в області, приїхали з РФ чи з тимчасово окупованих територій, інші – контактні особи. Тобто, вірус продовжує поширення. Тож ринки та заклади харчування перевірятимуть ретельніше», - наголосив очільник Луганщини.

Звертати увагу під час перевірок необхідно не тільки на порушників, а й на відповідальних – керівників закладів харчування, ринків, водіїв маршруток та інших, додав він.

Як повідомив заступник директора держустанови «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України» Володимир Жданов, на сьогодні в області 83 лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

На стаціонарному лікуванні перебувають 7 осіб, на амбулаторному – 18. Вилікувалися 59 осіб. Серед основних показників щодо запровадження або послаблення карантинних заходів: інцидентність за сім днів – 1,2; заповненість ліжок – 3,64%; середня кількість тестувань – 28,67; коефіцієнт виявлення випадків інфікування – 1,2%.

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«Тобто, є всі підстави не посилювати протиепідемічні заходи», - сказав директор лабцентру.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1185 летальних, 20 053 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 889 нових випадків.

Зараз у країні діє адаптивний карантин до 31 липня. Тобто, обмежувальні заходи можуть пом’якшуватися чи посилюватися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

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