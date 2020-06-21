В Україні підтвердили 36 560 випадків коронавірусу, за добу - 735
Укрінформ
Станом на 21 червня в Україні лабораторно підтверджені 36 560 випадків COVID-19, за добу - 735 нових.
Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Згідно з цими даними, протягом доби зафіксовано 8 нових летальних випадків. Одужало 103 особи.
Загалом в Україні зареєстровано 1002 смерті від COVID-19. Одужали – 16 509. Хворіють нині – 19 049 пацієнтів.
Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 841 випадок коронавірусу.