Вступна кампанія у виші триватиме з 1 по 22 серпня, абітурієнти зможуть подавати електронні заяви без свідоцтва про освіту , але за записом про його замовлення в системі ЄДЕБО.

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду сказала заступник міністра освіти та науки Любомира Мандзій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочнеться з 1 серпня. Електронні заяви на вступ до університетів можна буде подавати до 22 серпня. Вступники будуть мати час подати всі документи до закладів вищої освіти. Якщо вступник не отримає свідоцтво про повну загальну середню освіту до 22 серпня, він зможе подати електронну заяву в кабінеті вступника без самого свідоцтва , але за записом про його замовлення в системі ЄДЕБО. Оригінали свідоцтва про повну загальну середню освіту можна подавати на початку навчання “, - сказала Мандзій.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів визначив дати завершення навчального року для школярів не пізніше 1 липня, для випускників шкіл — не пізніше 31 серпня, для учнів закладів профосвіти — не пізніше 31 липня 2020 року.