Зростання захворювання на COVID-19 пов’язане з пом’якшенням карантину — Ляшко

Зростання захворювання на COVID-19 пов’язано з пом’якшенням карантину.

Про це в ефірі програми “Право на владу” сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Коли в перший день (початку зростання захворюваності — ред.) реєструвалося 600 випадків, ми говорили, що ми розбираємо черги, які створилися в містах мільйонниках, для того щоб протестувати. Я акцентував увагу, що не можна робити ніяких висновків, коли ми говоримо про один або два дні. Треба дивитися тренди щодо зростання або стабілізації процесу. Коли ми сьогодні бачимо 829 випадків — ми бачимо чіткий тренд по зростанню”, - сказав Ляшко.

За його словами, вже можна казати про певні тенденції зростання захворюваності після зняття карантинних обмежень.

“Зараз ми бачимо чітку тенденцію (до зростання захворюваності — ред.), саме пов’язана з етапами пом’якшення карантинних заходів. Збільшення тестувань не має такої чіткої прогресії, кореляції до збільшення кількості випадків, це одномоментний процес,я кий показує, що у нас все таки пов’язано зростання з відсутність жорстких карантинних обмежень”, - сказав Ляшко.

Він додав, що що суб’єкти господарювання, які відновили свою діяльність, не дотримуються жорстко всіх вимог, також не дотримуються вимоги при роботі громадського транспорту.

Як повідомляв Укрінформ, 18 червня в Україні встановлений своєрідний "антирекорд" по кількості захворілих на добу - 829 осіб. Загалом з початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 34 063 людини.