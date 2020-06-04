Степанов назвав "карантинні" правила для ресторанів

У регіонах, які відповідають критеріям послаблення карантину, 5 червня відкриються кафе та ресторани, але вхід відвідувачів туди заборонено без супроводу працівника закладу.

Це та інші правила роботи кафе та ресторанів повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

“Забороняється вхід до закладу без супроводу працівника закладу”, - написав він.

Окрім того, забороняються: функціонування дитячих кімнат; проведення свят, бенкетів, майстер-класів, публічних подій тощо, в яких беруть участь понад 10 осіб; приготування їжі на відкритих кухнях (окрім тих, що відгороджені від відвідувачів перегородкою); функціонування буфетів (окремих зон) самообслуговування, в тому числі для самостійного наливання напоїв клієнтами; самообслуговування у закладах швидкого харчування. Таці, страви, напої та столові прибори має видавати персонал на прохання відвідувача.

Також забороняється понад 4 осіб за столиком без урахування дітей.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження почали пом’якшувати.

Так, рішенням уряду із 5 червня буде дозволено роботу ресторанів/кафе у закритих приміщеннях, відновлюються внутрішні авіасполучення, а із 15 червня – міжнародні.