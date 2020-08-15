Держкомісія ТЕБ та НС збереться наступного тижня — обговорюватимуть початок навчального року

Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій наступного тижня проведе окреме засідання щодо підготовки до початку навчального року.

Як передає Укрінформ, таку пропозицію висунув міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов на засіданні Держкомісії ТЕБ та НС у суботу, повідомив він у Фейсбуці.

"Запропонував провести окреме засідання Державної комісії щодо початку навчального року, а також утилізації масок і інших відходів у школах та дитячих садочках", - поінформував Немчінов.

За його словами, це засідання має бути проведено після Всеукраїнської селекторної наради, що відбудеться у середу, 19 серпня. "Там Міністерство освіти і науки має підготувати доповідь щодо стану підготовки до навчального року", - зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов вранці 15 серпня за дорученням Прем‘єр-міністра провів засідання Державної комісії ТЕБ та НС у зв'язку з погіршенням ситуації з поширенням коронавірусу в Україні. На засіданні усім регіонам дано доручення збільшити кількість ліжкомісць з киснем і кількість тестувань напередодні другої хвилі COVID-19.

В Україні станом на 15 серпня лабораторно підтвердили 89 719 випадки COVID-19, із них за добу – 1 847.