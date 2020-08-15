Держкомісія ТЕБ та НС збереться наступного тижня — обговорюватимуть початок навчального року
Як передає Укрінформ, таку пропозицію висунув міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов на засіданні Держкомісії ТЕБ та НС у суботу, повідомив він у Фейсбуці.
"Запропонував провести окреме засідання Державної комісії щодо початку навчального року, а також утилізації масок і інших відходів у школах та дитячих садочках", - поінформував Немчінов.
За його словами, це засідання має бути проведено після Всеукраїнської селекторної наради, що відбудеться у середу, 19 серпня. "Там Міністерство освіти і науки має підготувати доповідь щодо стану підготовки до навчального року", - зазначив міністр.
Як повідомляв Укрінформ, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов вранці 15 серпня за дорученням Прем‘єр-міністра провів засідання Державної комісії ТЕБ та НС у зв'язку з погіршенням ситуації з поширенням коронавірусу в Україні. На засіданні усім регіонам дано доручення збільшити кількість ліжкомісць з киснем і кількість тестувань напередодні другої хвилі COVID-19.
В Україні станом на 15 серпня лабораторно підтвердили 89 719 випадки COVID-19, із них за добу – 1 847.