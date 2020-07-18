Від COVID-19 за добу одужали майже 100 мешканців Буковини

Протягом минулої доби у Чернівецькій області підтверджено 22 нові випадки інфікування коронавірусом, водночас 93 буковинці вилікувалися від COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«93 буковинців одужали від коронавірусу сьогодні, 18 липня. Фахівці обласного лабораторного центру підтвердили 22 нових випадки COVID-19», - написав очільник області

Він додав, що загалом за добу на коронавірус було досліджено 307 зразків.

«Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5311 осіб», - підсумував Осачук.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 18 липня в Україні лабораторно підтвердили 58 111 випадків COVID-19, за добу — 847 нових.