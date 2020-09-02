Поліція посилено охороняє Умань в очікуванні Рош Га-Шана

Черкаська поліція готова до забезпечення публічного порядку й безпеки громадян в Умані, і наразі правоохоронці несуть службу в посиленому режимі.

Про це заявив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич під час виїзного засідання, яке пройшло також за участю заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, інформує Управління комунікації Національної поліції, передає Укрінформ.

«Черкаська поліція готова до забезпечення публічного порядку й безпеки громадян в Умані. Зараз правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Вони забезпечені всіма технічними можливостями для контролю й забезпечення безпеки під час заходів. Важливо, аби й наші громадяни, й паломники неухильно дотримувалися протиепідемічних заходів, спокійно та у безпеці відзначили свято Рош га-Шана», – наголосив заступник голови Національної поліції.

За словами Фацевича, наразі в Умані перебуває орієнтовно пів сотні паломників-хасидів. Публічний порядок у місті забезпечуватиме більше 500 поліцейських.

Представники Нацполіції та МОЗ, які прибули на Черкащину, провели координаційну нараду з місцевими керівниками охорони здоров’я, силових відомств та представниками хасидської релігійної спільноти щодо плану заходів та підготовки до святкування Рош га-Шана в Умані.

Під час робочого візиту представники Нацполіції та МОЗ також провели інспектування основних культових місць паломництва, місця харчування громадян, території проведення заходу на предмет їхньої готовності до приймання відвідувачів та чіткого дотримання при цьому карантинних обмежень.

Під час засідання Ляшко зробив акцент на епідеміологічній ситуації у місті та наголосив на необхідності дотримання карантинних обмежень під час свята та вжитті додаткових карантинних заходів.

Як повідомлялося, через небезпеку поширення коронавірусної інфекції Кабмін підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження відвідування іноземцями міста Умань Черкаської області під час цьогорічного святкування Рош Га-Шана.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош Га-Шана припадає на 18-20 вересня.