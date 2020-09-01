Для паломництва хасидів в Умань розробляють "карантинні" правила

Черкаська обласна держадміністрація спільно з поліцією працює над створенням єдиних правил дотримання санітарно-епідеміологічних норм та безпеки громадян України та іноземців, які перебуватимуть в Умані у період святкування Рош Га-Шана.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА.

Низку важливих питань у зв’язку із прибуттям до Умані паломників-хасидів на святкування обговорив голова ОДА Сергій Сергійчук із керівником Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайлом Куратченком.

Задля оперативного реагування на скарги громадян у Черкаському обласному контактному центрі вже запрацювала «гаряча лінія» за номером: 0 800 508 876.

Як повідомляв Укрінформ, через небезпеку поширення коронавірусної інфекції Кабмін підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження відвідування іноземцями міста Умань Черкаської області під час цьогорічного святкування Рош Га-Шана.

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Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош Га-Шана припадає на 18-20 вересня.

26 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення закрити кордони для іноземних громадян з 00.00 29 серпня до 00.00 28 вересня.