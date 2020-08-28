Через сутичку з хасидами в Умані відкрили кримінальну справу

Поліція відкрила кримінальне провадження через конфлікт в Умані, коли група громадян України перешкоджала поселенню прочан-хасидів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відділ комунікації поліції Черкаської області.

Як поінформували правоохоронці, 27 серпня близько 23.00 до Уманського відділу поліції надійшло повідомлення про виникнення конфлікту між групою громадян України та групою брацлавських хасидів, які прибули до міста для святкування юдейського Нового року - Рош Га-Шана.

"Виїздом на місце події було встановлено, що група осіб перешкоджала іноземцям попасти на територію домоволодіння, мотивуючи це можливістю розповсюдження COVID-19 та, на їхню думку, незаконним будівництвом. Під час вказаних подій поліцією забезпечено охорону громадського порядку, були встановлені усі особи на місті конфлікту та попереджені подальші активні та протиправні дії", - зазначили в поліції.

Зазначається, що йдеться про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань (ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України)

Як повідомляв Укрінформ, через небезпеку поширення коронавірусної інфекції Кабмін підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження на відвідування іноземцями міста Умань Черкаської області під час цьогорічного святкування Рош га-Шана.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.

26 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення закрити кордони для іноземних громадян з 00.00 29 серпня до 00.00 28 вересня.